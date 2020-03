Coronavirus, i casi nella Tuscia dirottati al Columbus Gemelli

La Regione aggiunge un secondo Centro per il coronavirus al Columbus Gemelli, affidando la provincia di Viterbo a questo polo e sottraendola allo Spallanzani. La Pisana, per bocca del presidente Zingaretti e dell’assessore alla Sanità D’Amato, ha annunciato che la terapia intensiva dedicata al coronavirus nel Lazio avrà 150 posti letto in più, e il Columbus Gemelli, come detto, sarà il secondo centro per il Covid-19, inoltre ci sarà il raddoppio dei posti allo Spallanzani.