Coronavirus, tornano a casa 60 ragazzi della casa dello studente di via Cardarelli

Si sta allentando nelle ultime ore la quarantena alla quale sono stati sottoposti i ragazzi che albergano alla casa dello studente di via Cardarelli. Dopo un attento monitoraggio delle loro condizioni e dei contatti tenuti nelle settimane scorse, a una sessantina di loro è stato consentito di proseguire l’isolamento a domicilio; in sostanza coloro che non hanno avuto alcun contatto diretto con la ragazza georgiana ricoverata allo Spallanzani, e che non denunciano alcun sintomo, hanno potuto lasciare la struttura, sempre sotto controllo (sono venuti i familiari, li hanno caricati e portati a casa).