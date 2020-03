Morte Sestina, la nonna di Andrea Landolfi si costituisce parte civile contro il nipote

Al via giovedì la nuova fase del processo in Corte d’Assise a carico di Andrea Landolfi Cudia, accusato di aver ucciso la fidanzata, Maria Sestina Arcuri, gettandola dalle scale dell’appartamento della nonna a Ronciglione la notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019. L’udienza è iniziata poco dopo le 9 e in aula erano presenti i familiari dell’imputato, che è entrato accompagnato da 4 agenti della polizia penitenziaria. Assenti invece i parenti della vittima.

Durante l’ammissione prove l’avvocato Gianluca Fontana, difensore della nonna di Andrea Landolfi, Mirella Iezzi, indagata anche lei nel processo per omissione di soccorso, abbandono di incapace e false dichiarazioni al pubblico ministero, ha fatto istanza di costituzione di parte civile al processo per le lesioni procurate alla 81enne dal nipote e giudicate guaribili con una prognosi superiore ai 40 giorni. Istanza accolta dal giudice, così come quella richiesta dai familiari della vittima.