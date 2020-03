Muore all'improvviso giovane volontario Cri

Tragedia nelle prime ore del mattino a Orte scalo. Un ragazzo di 24 anni I. T. D. originario della Romania, è stato trovato morto nel letto dal padre.

Si tratterebbe di morte naturale sopraggiunta durante il sonno. Ma il tutto è al vaglio dei carabinieri della stazione di Orte, che stanno eseguendo le indagini di rito. Indagini molto importanti soprattutto per i familiari del giovane, che vogliono conoscere la verità sulla sua assurda prematura scomparsa.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’agenzia funebre Il Cero ha provveduto al recupero della salma per trasportala all’obitorio di Viterbo, dove verrà effettuata l’autopsia.

La notizia ha creato dolore e sconcerto presso la comunità dello Scalo. Il ragazzo e la sua famiglia sono infatti molto conosciuti.

I.T.D. era nato in Romania, ma fin da piccolo, con i propri genitori, si era trasferito a Orte, dove aveva frequentato tutto il percorso scolastico fino ad ottenere il diploma da ragioniere. Con i genitori faceva parte da tempo dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana. Lascia anche una sorella minore.