Coronavirus, salgono a cinque i contagiati a Viterbo

Coronavirus, salgono a cinque i casi accertati a Viterbo: è stata la stessa Asl a comunicarlo pochi minuti fa. Dopo che un docente dell'Unitus è risultato positivo al test, sono stati sottoposti al tampone i suoi familiari ed è risultato che tre sono stati contagiati. Il primo in ordine di tempo è stato il fratello, medico a Malattie infettive di Belcolle la cui positività è emersa in mattinata (subito bonificato il reparto), degli altri due familiari si è saputo in serata. Ai quattro casi suddetti si aggiunge - senza alcun collegamento con essi - quello della studentessa georgiana arrivata a Viterbo nell'ambito di un progetto di collaborazione tra l'Unitus e l'Università statunitense Usac.