Impianto a biogas, assemblea pubblica con i cittadini

Giovedì alle 17 al cinema Olympia si tiene l’incontro pubblico in cui si discuterà della proposta di realizzare un impianto a biogas, che potrebbe sorgere nella zona industriale di Campo Morino. “Si tratta di un’iniziativa di informazione e partecipazione - fanno sapere dal Comune di Acquapendente - che aiuterà i partecipanti ad approfondire il tema e l’amministrazione a sentire l’opinione di tutti”. Il Comune, però, alla vigilia dell’incontro ci tiene a fare una precisazione: “A oggi non è stato presentato alcun progetto per la realizzazione di un impianto a biogas. Siamo in una fase preliminare e tutte le decisioni sono ancora possibili”. Il tema è stato già affrontato in Commissione consiliare ambiente e la proposta è già stata presa in esame, sotto l’aspetto tecnico, con l’aiuto del professor Maurizio Carlini del Cirder (Centro interdipartimentale di ricerca e diffusione delle energie rinnovabili dell’Università della Tuscia), con il quale è stato stipulato un accordo di collaborazione riguardante le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.