Saltato il Consiglio staordinario sull'area militare al lago di Vico

E’ saltato il Consiglio comunale straordinario che si sarebbe dovuto tenere ieri a Ronciglione, richiesto dall’opposizione, e in cui si sarebbe dovuto discutere della situazione nella zona militare del lago di Vico. Un’area dove venerdì scorso, come riportato ieri dallo stesso sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni, gli uomini dell’Esercito avrebbero rinvenuto un ordigno bellico durante l’opera di bonifica avviata in questi giorni. Il sindaco, però, non collega l’annullamento della seduta straordinaria nel palazzo comunale di Ronciglione con il ritrovamento dell’ordigno bellico. Secondo Mengoni, infatti, il Consiglio sarebbe stato convocato “in forme non corrette”. Nella zona militare del lago di Vico, ribattezzata “Chemical city”, come detto in questi giorni sono al lavoro gli uomini dell’Esercito per un’opera di bonifica. Si punta a riportare alla normalità la zona degli edifici, mettendo in sicurezza quelli pericolanti, a sistemare la recinzione - visto che spesso più di qualcuno è riuscito ad entrare negli edifici - e passare alla completa pulizia del sito.