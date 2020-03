Viterbo, parcheggi gratis per le auto elettriche e ibride: solo per residenti

I veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico anche quest’anno potranno essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di parcheggio a raso, delimitate da striscia blu, a tariffazione oraria di Viterbo. Lo comunica l'assessore alle Partecipate Enrico Maria Contardo a pochi giorni dall’approvazione dell’apposita delibera di giunta comunale. “Come lo scorso anno – spiega l'assessore – abbiamo voluto riservare l'esenzione dal pagamento della tariffa oraria ai proprietari di veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico residenti nel comune di Viterbo e alle persone giuridiche con sede legale a Viterbo. L’amministrazione intende incentivare questo tipo di auto, in un'ottica di riduzione dell'inquinamento atmosferico, e anche in attuazione delle linee di indirizzo e delle disposizioni richiamate dal Piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione”. Gli interessati dovranno consegnare richiesta scritta (modello scaricabile sul sito Francigena) agli uffici amministrativi di Francigena, via S. Biele n. 22, o direttamente all’ufficio cassa del parcheggio di piazza Martiri d'Ungheria.