Coronavirus, studenti del Midossi realizzano l'Amuchina in laboratorio

In tutta Italia il rapido diffondersi dell’epidemia del Coronavirus ha scatenato una vera e propria caccia non solo alle mascherine (ormai introvabili), ma anche all’Amuchina necessaria per disinfettarsi le mani. Una psicosi incontrollabile, quella del Cornavirus, che ha spinto tantissime persone a prendere d’assalto le farmacie e i supermercati di città e paesi per accaparrarsi detergenti e disinfettanti. Ad essere assaliti non sono state soltanto le farmacie, ma anche i supermercati e i siti on-line come Amazon e ebay. Una particolare e inusuale situazione d’emergenza che ha reso ben presto irreperibili gel igienizzanti e saponi antibatterici e che ha fatto lievitare alle stelle i prezzi. In questo contesto, davvero originale e concreta è stata l’iniziativa degli studenti delle classi terze e quinte dell’indirizzo bio-tecnologie sanitarie dell’Itis dell’Istituto secondario “Ulderico Midossi” di Civita. Gli studenti hanno riprodotto in laboratorio, utilizzando quattro elementi (alcol etilico, glicerolo, acqua sterile e acqua ossigenata) l’amuchina, ribattezzandola simpaticamente “Amuchitis” in onore alla propria scuola.