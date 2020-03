Viterbo, contro il contagio ingressi contingentati all'Anagrafe

Contro il Coronavirus si alza il livello di guardia anche negli uffici comunali di Viterbo, in particolare in quelli dove il contatto tra dipendenti e impiegati è più diretto, come ad esempio l’anagrafe. Qui, per evitare o ridurre i rischi di un contagio anche per l’assenza di vetri divisori, si raccomanda agli utenti di non stazionare in numero elevato all’interno dei locali.

E’ quanto spiega nel dettaglio un cartello attaccato all’anagrafe di piazza Fontana Grande, dove gli sportelli sono aperti al pubblico il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12 per i cambi di residenza, il rilascio delle carte di identità e i certificati di stato civile: “In ottemperanza alle norme del ministero della Salute e dell’ordinanza della Regione Lazio a seguito della diffusione del Covid19 gli utenti sono pregati di evitare assembramenti. Nei corridoi possono stazionare un massimo di 32 persone alla volta pari alle sedie disponibili”.

L’avviso è affiancato da un altro foglio in cui sono illustrate le misure consigliate dalla Regione Lazio per la sicurezza dei cittadini: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi la bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, chiamare i numeri di emergenza e non andare inutilmente al Pronto Soccorso.