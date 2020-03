Giovanna Sapio, ultracentenaria di Viterbo, compie 104 anni

Giovanna Sapio vedova Cappelli ha compiuto 104 anni. L'ultracentenaria di Viterbo aggiunge un'altra candelina alla sua torta, festeggiata dalla sua famiglia, le due figlie ed i tre nipoti. Dopo aver gestito a lungo un'osteria, ha lavorato come sarta ed ancora si diletta con il cucito.

Lo scorso anno, in occasione del suo compleanno, fu ricevuta in Comune dal sindaco a Palazzo dei Priori e ricevette in dono una targa per il traguardo raggiunto. Nata il 3 marzo 1916, Giovanna Sapio ha attraversato due guerre mondiali e, nonostante le tante difficoltà incontrate nella sua vita, ha ancora la tempra di una ragazzina. Tanto che, lo scorso 5 gennaio, ha partecipato, a bordo di una Fiat 500 e al fianco del sindaco, alla manifestazione della Befana per la calza più lunga del mondo.