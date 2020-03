Omicidio di Tuscania, scontro davanti ai giudici tra lo zio imputato e il nipote

Omicidio Gianlorenzo, scontro zio e nipote davanti ai giudici. Lunedì 2 marzo durante l’udienza del processo per l’omicidio di Tuscania è andato in scena il confronto tra Aldo Sassara - accusato di aver ucciso il cognato Angelo Gianlorenzo - e il nipote Mario, maresciallo della guardia di finanza in congedo. A richiedere il faccia a faccia è stato il pm Massimiliano Siddi dopo che Sassara, durante il suo esame, aveva accusato il nipote di minacciarlo e di aver diffuso in paese, nell’immediatezza dei fatti nell’agosto 2016, dettagli circa la dinamica che aveva portato all’uccisione del padre.

L’esame dell’imputato è andato avanti per quasi tre ore. “Quel 14 agosto di quattro anni non incontrai Angelo, l’ultima volta che ci siamo incontrati è stato quando abbiamo litigato per la multa. Lui mi ha inseguito con un’arma e io sono fuggito”, ha detto rispondendo alle domande del dottor Siddi.

Sia il pm che gli avvocati di parte civile (Giovanni Bartoletti, Corrado Cocchi e Francesco Bergamini) hanno chiesto spiegazioni circa le parole registrate da alcune microspie che i carabinieri piazzarono nelle due sue auto (una Matiz e una Panda). In una Sassara descriveva le ferite e l’agonia del cognato, proprio come se avesse vissuto la scena. “Erano le voci che metteva in giro Mario in paese a Marta”, ha detto in aula. E proprio per questo, visto che il nipote era presente in aula è stato deciso il confronto. L’ex finanziere, tuttavia, ha smentito tutto. “Non ho mai diffuso i particolari dell’indagine in quei giorni e circa le presunte minacce rivolte allo zio, ci evitiamo dal giorno che è morto mio padre”. Tra zio e nipote ci sono stati momenti di tensione con i due che si sono urlati contro. Il pm e la corte ha chiesto dunque a Sassara di indicare i nomi delle persone che gli avevano parlato di queste voci. “E’ stato il popolo martano”, ha risposto l’imputato rifiutando di indicare i nomi.

Durante il suo lungo esame, anche attraverso le domande del suo difensore Marco Valerio Mazzatosta, è emerso che quel giorno l’uomo era uscito di casa, per recarsi nel suo terreno in località San Savino, indossando un giubbino blu. Fino ad adesso gli inquirenti avevano sempre cercato un giubbotto beige perché, nei filmati registrati da varie telecamere di sorveglianza che sono lungo il tragitto, si vedeva l’imputato in sella a uno scooter con una giacca chiara. Tuttavia l’immagine potrebbe essere “viziata” dai raggi di sole. La moglie di Sassara, durante il suo esame, aveva parlato di uno smanicato blu che era in casa. Potrebbe essere quello l’indumento che gli inquirenti hanno cercato per anni. “Quella mattina non mi sono cambiato”, ha ripetuto Sassara in aula. Tuttavia il pm Siddi ha stigmatizzato il comportamento dell’imputato: “Cerchiamo questo indumento da anni e solo ora veniamo a conoscenza di questo capo che potrebbe stare nella sua casa e non è stato mai consegnato”. Prossima udienza il 23 marzo.