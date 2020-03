Parte la raccolta di firme per lo scuolabus gratuito

Oggi, domenica 1 marzo, dalle 10 alle 19, il Pd scende in piazza Cavour per una raccolta di firme finalizzata a chiedere il ripristino dello scuolabus gratuito. Infatti, con una delibera di giunta, l’Amministrazione Giulivi ha approvato lo scorso gennaio dei costi a carico dell’utenza per il trasporto pubblico scolastico.

Spiega il Pd: "Lo scuolabus per moltissimi è un servizio essenziale. Noi siamo dalla parte dei genitori che sono costretti a fare salti mortali per far quadrare il bilancio familiare e l’organizzazione della routine quotidiana, e degli studenti che hanno il diritto di recarsi nei luoghi di studio alle condizioni più favorevoli per loro, per questo vi aspettiamo in piazza a firmare".