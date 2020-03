Commercianti in crisi a Viterbo, al Sacrario gli incassi crollano del 30% dopo lo spostamento del mercato

Spostamento del mercato, crollano gli incassi dei commercianti del Sacrario. Nei primi due sabati di liberazione del parcheggio del Sacrario dai banchi del mercato settimanale le attività commerciali immediatamente circostanti hanno subito un crollo nel volume di affari di almeno il 30%. A fornire i numeri è l'associazione Confimprese, che insieme a Confesercenti è a fianco degli ambulanti nel braccio di ferro ingaggiato con il Comune contro il trasferimento dei banchi al Carmine.

E’ la classica eterogenesi dei fini: se l’obiettivo dell’amministrazione Arena nello spostamento del mercato era quello di rivitalizzare il centro storico attraverso una maggiore disponibilità di posti auto - quelli appunto del parcheggio a pagamento ogni sabato occupati dai banchi degli ambulanti - il risultato ottenuto, almeno nell’area più prossima al Sacrario, è stato esattamente il contrario. Oltre alle 2.500 firme contro il trasloco già consegnate al sindaco Arena, riferisce il segretario di Confimprese Giancarlo Bandini, “gli ambulanti hanno raccolto anche le preoccupazioni di commercianti e pubblici esercizi che già nelle due settimane di mancanza del mercato hanno visto calare gli incassi. Un calo nel migliore dei casi del 30%”.

D’altra parte anche i numeri e le foto scattate all’interno del parcheggio del Sacrario dallo stesso Bandini sabato scorso sono eloquenti: alle 11 di mattina si contavano appena 60 auto parcheggiate, nonostante il divieto di sosta in vigore in una buona parte delle strisce bianche e blu del centro storico a causa delle manifestazione di Carnevale. In sostanza, a fronte di pochissimi posti auto disponibili dentro le mura, il principale parking cittadino (380 stalli) sabato mattina sarebbe dovuto essere strapieno e invece era semivuoto. Per gli ambulanti si tratta di un segno chiaro: la presenza del mercato settimanale in centro, lungi dall’essere un ostacolo, rappresentava invece un attrattore. Chi il sabato si recava al Sacrario per fare acquisti tra i banchi del mercato magari ne approfittava anche per un po’ di shopping nei negozi tradizionali o per consumare qualcosa nei bar. Fatto sta che dopo l’incontro di mercoledì con il sindaco Arena e con l’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini, una parte degli ambulanti si è convinta a sperimentare la nuova location al quartiere Carmine nella classica prova del budino: “Resta inteso che se tra un paio di settimane il budino risulterà immangiabile e i risultati non saranno quelli sperati - avverte Giancarlo Bandini - il Comune dovrà necessariamente rivedere le proprie posizioni”.