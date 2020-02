Settimana corta nelle scuole di Viterbo, scontro tra i presidi e la Provincia

Settimana corta a scuola è scontro tra i dirigenti scolastici viterbesi e la Provincia, che, attraverso il suo consigliere delegato all’istruzione Eugenio Stelliferi, nei giorni scorsi aveva bocciato l’accelerazione compiuta da molte scuole, attraverso delibere degli organi collegiali, nel passaggio dai 6 ai 5 giorni. In una nota, otto presidi viterbesi (Paola Adami, Laura Pace Bonelli, Massimo Giuseppe Bonelli, Paola Bugiotti, Ernestini Alessandro, Simonetta Pachella, Laura Piroli e Clara Vittori) confermano l’intenzione di adottare la settimana corta già dal prossimo anno, ricordando al presidente Nocchi come questa decisione fosse maturata nell’ambito di un tavolo di confronto avviato dalla stessa Provincia “per fare fronte ai pesanti disagi relativi ai trasporti subiti dagli studenti in apertura dell’anno scolastico”. In pratica, Palazzo Gentili avrebbe compiuto una sorta di giravolta, forse sull’onda della sollevazione di molte famiglie contrarie al sabato festivo. Al tavolo di confronto, sottolineano i presidi, avevano preso parte anche i vertici del Cotral: “In quella sede - si legge nella nota - emergeva il fatto che molti disagi fossero causati da una estrema eterogeneità di orari e modelli organizzativi sul territorio provinciale. I dirigenti in quella occasione si impegnarono ad avviare un confronto sugli orari in vigore nelle loro scuole e sull’eventuale possibilità di passare alla settimana corta uniformandosi il più possibile alle situazioni esistenti”.

“Dalla conferenza di servizio - continua la nota - emergeva chiaramente che per ottenere un significativo miglioramento dei trasporti, le scuole avrebbero dovuto, attraverso un coordinamento dei dirigenti, valutare la possibilità di uniformare i modelli orari e visto che in provincia risultavano essere prevalenti le scuole su 5 giorni, quelle che avevano ancora un orario di funzionamento su 6 giorni (liceo Buratti, liceo Ruffini, liceo Santa Rosa, Iis Cardarelli di Tarquinia, il liceo artistico Midossi e liceo artistico Orioli - questi ultimi comunque appartenenti a istituti organizzati su settimana corta) avrebbero posto all’attenzione degli organi collegiali, del personale scolastico ed in particolare del Consiglio d'istituto, la possibilità di introduzione del modello orario con sabato chiuso”.

Questo passaggio, rimarcano i presidi, è stato compiuto in tutti gli istituti, “che hanno formalmente deliberato l’articolazione oraria in 5 giorni a partire dall’anno scolastico 2020/2021”. I genitori del Ruffini hanno chiesto però una consultazione che non era stato compiuta prima della delibera. Il dirigente, ottenuti i risultati del sondaggio, riporterà i dati all’attenzione del consiglio d’istituto.

Alla luce di questo, i ds non comprendono “la ragione per cui la Provincia ritenga di dover subordinare l’autonomia degli istituti alle esigenze di altri soggetti istituzionali. Gli istituti infatti in questo momento sono perfettamente in grado di ottemperare alla richiesta posta dall’azienda dei trasporti di fornire con largo anticipo e dettagliatamente i numeri degli studenti pendolari e loro esigenze di mobilità, al fine di organizzare al meglio il servizio per il prossimo settembre. A tale proposito il dirigente Massimo Bonelli ha già incontrato a Roma il 17 febbraio la dottoressa Marocco e l’ingegner di Cosmo del Cotral per iniziare l’azione di pianificazione degli orari dei mezzi di trasporto per l'anno 2020/2021”.

Quanto alle iscrizioni recentemente chiuse, notano infine i dirigenti, esse “hanno mostrato che le famiglie tendono a prediligere l’organizzazione su 5 giorni e che una mancata attuazione da parte delle scuole potrebbe rappresentare una perdita per gli istituti del capoluogo e conseguentemente più in generale per la città”.