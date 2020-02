Coronavirus, all'ospedale Belcolle di Viterbo pronte 10 sale speciali per i pazienti con sospetto contagio

Coronavirus, pronte 10 sale speciali per i casi sospetti a Belcolle. “Il caso di Tuscania, con la chiusura della scuola, non deve ripetersi: no agli allarmismi, non siamo al punto di portare le mascherine. Non c’è nessun caso accertato di positività al coronavirus in provincia”. Il prefetto Giovanni Bruno ha incontrato la Asl, il mondo produttivo e quello politico: “Il presidente della Regione ci ha chiesto di dare una linea unica di comportamento”, ha detto Bruno. Per questo si sono seduti intorno a un tavolo sindaci, presidente della Provincia, associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali.



Il direttore generale della Asl, Daniela Donetti, ha spiegato: “La nostra unità di crisi è attiva da due mesi, e è collegata con la Regione e il ministero della Salute. La popolazione deve stare tranquilla”. Il capo della Asl ha assicurato che “in caso di necessità siamo pronti ad accogliere i malati di coronavirus in 10 sale del nuovo padiglione di Belcolle”. La Donetti ha aggiunto: “Le preoccupazioni sono comprensibili, ma dovete sapere che c’è una rete operativa attiva 24 ore al giorno per monitorare l’evoluzione dell’epidemia”.

La macchina della Asl è pronta, assicura il dottor Alberico Paoletti, che fa parte dell’unità di crisi: “Abbiamo due percorsi diversi al pronto soccorso: chi manifesta i sintomi e gli altri. Il paziente che ha sintomi deve indossare una mascherina per attutire le goccioline infettanti. Dopo di che viene portato in una stanza di isolamento: al pronto soccorso abbiamo due posti di isolamento. A oggi non abbiamo avuto casi di coronavirus: alcuni casi potenziali sono stati tenuti sotto osservazione ma poi sono stati subito mandati a casa. È tutto sotto controllo. Inoltre, se dovesse servire, abbiamo altri due posti nel reparto di malattie intensive. Due posti che si possono estendere fino a otto. Addirittura, possiamo attivare un blocco operatorio ad hoc per i pazienti più complessi”.

Per la dg Donetti il tema del coronavirus è ingigantito dalla comunicazione “che è un problema in sé. Una cattiva comunicazione che ci sta angosciando”. La Donetti parla anche di denunce per procurato allarme: “Dei cittadini mandano in giro, soprattutto sui social network, notizie false e per questo abbiamo contattato la polizia postale”. La dottoressa Silvia Aquilani coordina la task force: “Siamo in una situazione di emergenza, con una patologia nuova che va tenuta sotto controllo. Ma le morti non sono causate solo dal coronavirus”.

Che però ha già provocato degli effetti. Infatti, la presidente del tribunale Maria Rosaria Covelli ha affermato: “Nelle farmacie sono esaurite le mascherine: se servissero, come possiamo fare?”. Dalla Asl hanno risposto in modo lapidario: “Stiamo facendo degli ordini aggiuntivi. Ma ora non c’è la necessità di usare mascherine”.