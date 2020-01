Viterbo, ubriaco si spaccia per ciclista famoso davanti ai poliziotti: alla sbarra

E’ ripreso il processo per un trentenne accusato di aver fornito ai poliziotti delle false generalità spacciandosi per il ciclista Alfredo Balloni. Il fatto risale al 2018, quando alcuni agenti sono stati richiamati dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzi davanti a un bar della città e hanno fermato un ragazzo in evidente stato di alterazione. Una volta interrogato, il giovane ha affermato di chiamarsi Alfredo Balloni, ma da subito i poliziotti si sono accorti che non poteva trattarsi del ciclista professionista, che ha partecipato a due Giri D’Italia nel 2010 e 2012.

Sebbene sia incensurato per quella bravata il ragazzo rischia una pena detentiva che va dai 2 ai 6 anni. Il processo a suo carico riprenderà a marzo, poiché il giudice si è riservato di valutare alcune questioni preliminari avanzate dalle parti.