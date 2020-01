Viterbo, il comitato "Non ce la beviamo" chiede di chiudere per sempre Talete

“I sindaci corresponsabili del fallimento della Talete. E ora annullino l’aumento di quasi il 40% delle tariffe dell’acqua nei prossimi quattro anni (9% annuo per il 2020/2023, più il residuo 1,4% per il 2019, in quanto il 7,6% è già in vigore), altrimenti dicano ai cittadini perché hanno tradito i loro consigli comunali, che avevano votato per il 'no' all’aumento”. Il comitato Non ce la beviamo torna all’attacco della Talete e del metodo “antidemocratico con cui alcuni primi cittadini, nell’assemblea del 30 dicembre scorso, hanno votato per l’aumento delle tariffe dell’acqua”.

Per approfondire leggi anche: Si dei sindaci all'aumento futuro delle bollette

Nella sede del sindacato Usb in via Garbini, c’è stata una conferenza organizzata da Paola Celletti, Francesco Lombardi, Bengasi Battisti e dal consigliere comunale pentastellato Massimo Erbetti. I quattro hanno ribadito la loro avversione al modo privatistico di gestione delle risorse idriche provinciali: “La Talete deve mettere fine alla propria esperienza: la società privata ha ridotto l’acqua a privilegio e non più a diritto di tutti”, ha tuonato Battisti.

Erbetti entra nel particolare dell’aumento delle bollette: “I sindaci ci raccontano due versioni diverse della questione. Da un lato chi parla di congelamento delle tariffe finché non ci saranno gli investimenti nelle infrastrutture idriche; dall’altro chi annuncia un aumento del 9% sulle bollette di qui al 2023. Il dramma è che i sindaci, soci di Talete, non sanno cosa hanno votato nell’ultima assemblea dell’Ato (Ambito territoriale omogeneo, ossia il perimetro amministrativo di riferimento in cui opera la Talete, ndr)”.

L’affondo più critico lo fa Lombardi: “I sindaci sono dei burattini mossi dai grandi partiti. Primo fra tutti il Pd, che da anni ha avviato un percorso di privatizzazione anche dell’acqua. Il sindaco di Civita Castellana con una sua esternazione ha confermato la tesi che ‘i giochi sono gestiti dall’alto’”.

La prima cosa da fare per il comitato è revocare l’aumento delle tariffe approvato dai sindaci il 30 dicembre. Poi, pubblicizzare la gestione delle risorse idriche: “Serve la gestione pubblica dell’acqua attraverso i consorzi”. Per arrivare a questa rivoluzione, occorre iniziare il dialogo con le istituzioni: “Il nostro interlocutore non è il presidente della Talete spa, ma la politica”, dicono dal comitato. Quindi, dice Paola Celletti, “chiediamo che il presidente della Provincia Pietro Nocchi ci convochi per ascoltare il nostro punto di vista e le possibili alternative”. I comitati Non ce la beviamo saranno, conclude Celletti, “sui territori per contrastare questo atto di aumento delle bollette, che scatterà automaticamente con la concessione del prestito dell’autorità Arera (40 milioni che saranno utilizzati soprattutto per coprire le spese correnti e non gli investimenti in infrastrutture). Il 18 gennaio saremo a Civita Castellana per un’assemblea pubblica in piazza. Entro fine mese a Viterbo e poi in tutta la provincia”.