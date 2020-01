“Sono morto insieme a Sestina”. Lo scrive Andrea Landolfi, il trentenne romano accusato di aver ucciso la fidanzata gettandola dalle scale, in una lettera inviata alla madre della vittima, Caterina Acciardi. La missiva, un foglio a righe, è stata scritta nel carcere di Regina Coeli il 14 dicembre ed è stata resa nota dall'avvocato Giacomo Marini difensore dell'operatore socio-sanitario, pugile dilettante, recluso dal settembre scorso in attesa del processo che, dopo una falsa partenza il 9 dicembre, scatterà il 20 gennaio davanti alla Corte d'assise.

“La sofferenza mi ha distrutto e all'improvviso mi sono ritrovato in una situazione più grande di me senza saperlo e senza volerlo. Le mie condizioni fisiche e psicologiche non erano delle migliori”, si legge nella lettera redatta a penna da Landolfi che continua: “Dal giorno della tragedia io sono morto insieme a Sestina. E' vero, ci conoscevamo da pochi mesi ma l'amavo tantissimo e non riesco ancora a credere a ciò che è accaduto tantomeno vorrei che voi pensiate che io sono quel mostro che avrebbe potuto toglierle la vita o anche solo farle del male”. Il trentenne poi ripete che con Sestina volevano costruire una famiglia: “Vivevamo insieme ed eravamo in procinto di cambiare casa e in futuro di fare un figlio. Ma tutti questi sogni sono stati infranti, avrei preferito morire io e non portare questo dolore a me, a voi e alla mia famiglia”.

Poi Landolfi si rivolge direttamente alla mamma di Sestina: “Si ricorda tutte le volte che mi diceva che la portavo troppe volte a cena fuori e che la viziavo? Per me era solo una gioia vederla felice, vederci felici insieme io, lei e nostro figlio, perché per lei il mio bambino era come un figlio ed eravamo una famiglia felice”. Con la lettera il trentenne vuole allontanare da sé l'immagine che in questi mesi è stata dipinta sul suo conto: “Il mio, diventando un caso mediatico ha portato ad un sacco di bugie, mi hanno dipinto come la persona che non sono, ma spero un giorno di farvi ricredere e di potervi abbracciare. Ma so che Sestina non ce la riporterà indietro nessuno e quel vuoto non si colmerà mai”.

Poi la chiusura: “Voglio concludere ricordandovi che vi sono vicino anche, se le potrà dare fastidio, ma un giorno la verità uscirà fuori perché io sono innocente. Le porgo le mie più sentite condoglianze a lei e a tutta la famiglia, sto soffrendo anch'io”.

La lettera di Landolfi è il secondo tentativo di far avvicinare le due famiglie. Prima di Natale era stata la madre, Roberta, a chiedere alla mamma di Sestina un chiarimento. “Vorrei poterla abbracciare per condividere il dolore, so che non è stato Andrea ad uccidere Sestina”, aveva detto.

La tragedia è avvenuta la notte tra il 3 e 4 febbraio del 2019 nella casa della nonna di Landolfi a Ronciglione. I due fidanzati erano rientrati dopo una serata passata al pub durante la quale avevano discusso. Secondo la ricostruzione della procura, in cima alla rampa di scale che porta alla zona notte ci sarebbe stato un tentativo di riconciliazione respinto da Sestina. A quel punto Landolfi avrebbe sollevato Sestina scaraventandola giù. La ragazza è stata portata in ospedale solo qualche ora più tardi ed è morta a Belcolle. Ma Landolfi ha sempre contestato questa ricostruzione, supportato anche dalle testimonianze della nonna, sostenendo invece che si è trattato di un incidente: i due avevano fatto pace e in cima alle scale, mentre stavano scherzosamente giocando, si sono sbilanciati e sono caduti.