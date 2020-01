Viterbo, Comune tratta con la Regione per prendersi il palazzo ex Andosilla andato a fuoco 10 volte a maggio

Il Comune di Civita Castellana ha avviato una importante trattativa con la Regione per l’acquisizione dell’ex palazzo Andosilla. A spiegare i termini dell’operazione è l’ingegnere Ottavio Raggi dell’ufficio tecnico comunale: “Si tratta di una iniziativa volta alla riqualificazione e alla valorizzazione di un edificio molto rilevante del patrimonio urbano. L’ex palazzo Andosilla va messo in sicurezza e ristrutturato. E’ nostra intenzione acquisire la sua proprietà tramite una permuta alla metà del prezzo di mercato. Il Comune di Civita Castellana cederà in cambio alla Regione un lotto di circa seimila metri quadrati situato nella zona Pip nella località Sassacci. Qui nel prossimo futuro dovrebbe essere costruito un nuovo archivio regionale che indubbiamente porterà giovamento sia da un punto di vista occupazionale che economico per via del suo indotto sulla zona”. L’assessore all’Urbanistica Paola Goglia aggiunge: “Se la trattativa in corso andrà a buon fine e l’ex palazzo Andosilla diventerà comunale e verrà sistemato l’intera area che gravita su via Vincenzo Ferretti sarà riqualificata con grandi vantaggi per l’intero centro storico cittadino. Al momento non abbiamo pensato ai progetti che possono essere realizzati per sfruttare al meglio la grande struttura dell’ex palazzo Andosilla. Un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere all’assessore Marco Gemma e ai funzionari comunali Tomassetti e Masci che con grande professionalità stanno portando avanti la trattativa”. La ristrutturazione di questo storico edificio sarebbe davvero un toccasana per Civita Castellana e sicuramente rappresenterebbe un trampolino di lancio per lo sviluppo di una grande e importante zona del paese.

Nel mese di maggio l’ex palazzo Andosilla era balzato agli onori della cronaca dopo aver preso fuoco dolosamente per una decina di volte. Al suo interno vi abitavano dei senza tetto di origine straniera che vivevano in condizioni igieniche pietose. In seguito a questi episodi nel mese di agosto la Regione ha deciso di effettuare una bonifica ripulendo l’intero stabile che era invaso da oltre cento quintali di immondizia di ogni tipo. Ora l’edificio è chiuso. Si è in attesa della conclusione della negoziazione tra Comune e Regione. Poi si volterà finalmente pagina. I presupposti della bontà di questa operazione ci sono tutti in quanto la struttura potrà essere utilizzata per numerose e preziose finalità (scuola, uffici, negozi,associazioni).