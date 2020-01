Viterbo, chiesto un consiglio provinciale straordinario per chiedere la chiusura di Talete

Sta destando un vespaio di polemiche la decisione dei sindaci di votare il piano di salvataggio di Talete, che prevede un rincaro incrementale delle bollette del 9 per cento dal 2020 al 2023. Rincaro che tuttavia, come specificato nel documento approvato lunedì mattina, entrerà in vigore solo nel momento in cui si avrà garanzia dell’arrivo del finanziamento di circa 40 milioni chiesto dalla società ad Arera.

Sul piede di guerra i Comitati per l’acqua pubblica, che invitano i cittadini a sottoscrivere la petizione popolare con cui si chiede lo scioglimento della spa, e la lista “Per i beni comuni”, che chiede la convocazione di un Consiglio provinciale urgente e straordinario.

“Ancora aumenti delle bollette , ancora richiesta di sacrifici ai cittadini per sostenere la Talete - spiegano Bengasi Battisti e Fabio Valentini (‘Per i beni comuni’) -. Chiederemo che la nostra acqua venga gestita attraverso consorzi su base idrografica affinché venga garantita equità, solidarietà e partecipazione. La Talete - incalzano - chiede 40 milioni di euro di prestito con la possibilità di nuove assunzioni e in cambio i sindaci approvano questi aumenti delle bollette del 9% per ogni annualità dal 2020 al 2023 e del 1.4%, oltre il 7.6% già applicato, per il 2019. Tutto ciò è il risultato di una gestione privatistica che scarica i costi di malagestione e i costi aggiuntivi di un ambito costituito debole esclusivamente sui cittadini trasformando il diritto di accesso all’acqua a un privilegio”.

Valentini e Battisti ricordano che “con il referendum e con la legge regionale di iniziativa popolare i cittadini hanno sancito democraticamente e chiaramente che l’acqua è un diritto e non è merce e pertanto la sua gestione dovrebbe conseguentemente avvenire attraverso soggetti di diritto pubblico capaci di garantire equità, razionalità e partecipazione”.

Con quanto approvato, più o meno consapevolmente dall’assemblea dei sindaci su proposta del presidente Nocchi, “si continua a tradire”, fanno notare, “la grande volontà popolare espressa con i referendum e le volontà diffuse dei tanti Consigli comunali e dei tanti Comitati di cittadini”. E ancora: “L’acqua pubblica non è uno slogan, è invece affermazione di un diritto inalienabile che ancora una volta è stato tradito da un voto subdolo espressione di esigenze molto distanti dagli interessi delle persone”.

Nella richiesta di Consiglio provinciale straordinario proporranno di mettere all’ordine del giorno una discussione approfondita “per chiarire quanto accaduto nell’assemblea del 30”, proponendo contemporaneamente “la revoca della delibera di aumento e la chiusura dell’esperienza di Talete attraverso la formazione di consorzi su base idrografica”.