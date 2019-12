Viterbo, omicidio di Sestina Arcuri il fidanzato accusato di omicidio chiama a testimoniare Nino Benvenuti

Ci sono anche i nomi di Nino Benvenuti e Giovanni Malagò nella lista di testimoni che la difesa di Andrea Landolfi, il trentenne romano accusato di aver ucciso la fidanzata Maria Sestina Arcuri gettandola dalle scale, chiederà di ascoltare davanti alla Corte d’Assise. La lista sarà depositata nei prossimi giorni dall’avvocato Giacomo Marini che assiste appunto il ragazzo che attualmente si trova recluso nel carcere di Regina Coeli a Roma.

“Nino Benvenuti ha conosciuto Andrea in alcune palestre frequentate dal mio assistito, Giovanni Malagò, presidente del Coni è il massimo esponente dello sport italiano. Vogliamo farli testimoniare in aula per chiarire che il pugilato non è sinonimo di violenza e bisogna superare questo pregiudizio che ha coinvolto anche lo stesso Landolfi”.

Sono circa 80 i testimoni che le parti sono intenzionati ad ascoltare in aula. Le liste saranno ufficializzate il 20 gennaio quando è in programma l’udienza di acquisizione prove davanti ai giudici togati e a quelli popolari chiamati a giudicare Landolfi che, secondo il pm Franco Pacifici, è responsabile di omicidio volontario.

Nella lista che sarà presentata dall’avvocato Marini ci sono anche i direttori del carcere di Mammagialla e del penitenziario di Regina Coeli: Pierpaolo D’Andria e Silvana Sergi. “Vogliamo rendere consapevole la corte - spiega il legale - dei tre tentativi di suicidio che si sono verificati nel carcere romano e in quello viterbese, dove Landolfi è stato recluso seppur per poche settimane. Lui continua a professarsi innocente e, come abbiamo detto più volte, sta vivendo male la sua attuale esistenza in carcere”.

La difesa, in vista della prima udienza del processo, è al lavoro per affinare la strategia anche attraverso dei consulenti.