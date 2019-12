Viterbo, concerto in piazza della Rocca con Demo Morselli ed Emanuela Aureli. Le variazioni al traffico

Questo sera concerto di fine anno in piazza della Rocca. Inizio alle 22,30. Sul palco Marcello Cirillo & Demo Morselli Big Band, Emanuela Aureli, Luca Lazzari, Antony Niespolo.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, il Comune ha messo a punto una serie di modifiche al traffico. Prevista l’interdizione alle auto in entrata e in uscita da Porta Fiorentina fino alle ore 11 di domani. E ancora: divieto di sosta (con rimozione), fino alle 12 di giovedì a piazza della Rocca, lato portici, fino all’intersezione con via Braccia di San Francesco; divieto di sosta (con rimozione) dalle ore 8 di oggi alle 3 di domani, a piazza della Rocca, via Braccia di San Francesco, via Matteotti, via Amendola, via San Faustino, via Chiodaroli, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, via della Cava, via della Pettinara fino all’intersezione con via Prada; interdizione della circolazione dalle 20 di questa sera alle 10 di domani, a piazza della Rocca e in via Matteotti, via Amendola, via San Faustino, via Chiodaroli, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, via della Cava, via della Pettinara fino all’intersezione con via Prada. Inoltre, deviazione del traffico in via San Luca. Fanno eccezione i veicoli di pronto intervento e di pronto soccorso, i veicoli al servizio di forze di Polizia, medici in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno e i mezzi in uso al personale del Comando Aviazione Esercito, ubicato a piazza San Francesco, che verranno deviati in via Braccia di San Francesco.

Il Comune ricorda infine che da domani a lunedì il servizio di raccolta porta a porta subirà delle variazioni e che il centro comunale a Grotte S. Stefano sarà chiuso.