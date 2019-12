Viterbo, dopo il sequestro per le patenti comprate sospensione per l'autoscuola Denny a Montefiascone

Dopo il sequestro ordinato dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è arrivata la sospensione dell’attività disposta invece, in via cautelare, dalla Provincia, per l’autoscuola Denny di Montefiascone di Giuseppe Ferraro finita implicata nell’inchiesta su un giro di patenti comprate portata avanti dalla squadra mobile e dalla Digos di Caserta.

I sigilli sono stati apposti il 9 dicembre scorso e da allora la serranda dell’autoscuola situata in via della Croce è abbassata. Circostanza confermata da un rapporto della polizia provinciale che il 18 dicembre ha effettuato un sopralluogo per la verifica dei sigilli. Il dirigente Franco Fainelli dunque il 23 dicembre ha firmato la sospensione dell’attività a tempo indeterminato, condizionando oltre ulteriore decisione al sequestro in atto per ordine del gip campano.