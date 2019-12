Viterbo, i ladri scassinano due distributori self service in una sola notte: caccia alla banda

Distributori di benzina nel mirino dei ladri nella notte di Santo Stefano. Alcuni malviventi sono riusciti a mettere a segno un furto ai danni di un self service lungo la Superstrada, mentre è fallito il colpo in un’area di servizio a Vasanello.

A Vitorchiano i malviventi sono riusciti a scardinare la colonnina del self service, hanno svuotato la cassa e sono fuggiti con i soldi. Il colpo è stato messo a segno nell’area di servizio Tamoil in direzione Orte poco prima dello svincolo per Vitorchiano. Ancora da quantificare il bottino, tuttavia si parla di diverse migliaia di euro. A rendersi conto di ciò che era avvenuto nella notte sono stati i gestori della stazione di servizio la mattina successiva. La colonnina in metallo era stata abbattuta e la cassa era vuota. Sono stati immediatamente chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Sono stati dunque acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’attività. L’azione dei malviventi è stata ripresa: sono entrati in azione in due, con il volto parzialmente coperto con delle sciarpe. Sono scesi dal un carro attrezzi, risultato poi rubato, dove, secondo gli inquirenti, forse c’erano altre due persone.



Si vedono i malviventi passare la catena del braccio meccanico del carroattrezzi intorno alla colonnina, poi la retromarcia e il self service che viene giù scoprendo la cassa. Un’azione durata in tutto non più di tre minuti. Il carroattrezzi poi si è allontanato in direzione Orte. Non è ancora chiaro se ha girato a Vitorchiano o Soriano o ha proseguito dritto. Finora il mezzo non è stato ritrovato, ma è probabile che i malviventi l’abbiano abbandonato.

La stessa notte un tentativo di furto analogo c’è stato nel distributore di benzina di Vasanello. Tuttavia i ladri sono fuggiti prima di svuotare la cassa. In questo caso indagano i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana. Sono stati acquisiti dei filmati.