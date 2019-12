Viterbo, in flessione i visitatori mordi e fuggi e aumentano i turisti che arrivano dalla Cina

Al Tuscia Hotel non hanno dubbi: il villaggio natalizio “decaffeinato” non è stato in grado quest’anno di ripetere i miracoli delle edizioni precedenti. “Il calo di affluenza c’è stato ed è stato fortissimo”, riferiscono dal principale albergo dentro le mura civiche viterbesi, dove rimpiangono il Christmas Village originale emigrato a Sutri dopo lo strappo tra la banda di Filippo Rossi e l’amministrazione Arena.

Anche diversi ristoranti accusano flessioni negli affari rispetto agli anni precedenti mentre gli affittacamere del centro storico tutto sommato non si lamentano: “I numeri sono buoni, con un notevole incremento rispetto allo scorso anno”, riferiscono da StayinTuscia, la principale associazione che raggruppa bed and breakfast, case vacanza, dimore d’epoca e strutture extralberghiere di Viterbo e provincia. “Per me è il primo anno ma tutte e tre le stanze del mio b&b, per un totale di 8 posti letto, sono state sempre occupate in questi giorni”, dice Marzia, titolare di un’attività nel centro storico.

Anche le strutture ricettive tradizionali come il Best Western del Riello hanno registrato finora una buona affluenza: “Si sta consolidando il trend degli ultimi anni - spiega Pier Luca Balletti, titolare del Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino e presidente dell’Associazione albergatori di Viterbo -. Per quanto ci riguarda, abbiamo avuto finora molte presenze dal Nord Italia. Anche per Capodanno l’andamento delle prenotazioni è positivo”.

Viterbo città turistica non sembra dunque più una pia illusione o uno spot elettorale del candidato sindaco di turno, perlomeno rispetto agli standard di un capoluogo rimasto storicamente ai margini dei grandi circuiti. Ma le buone presenze di quest’anno, più che a un effetto trainante del villaggio di Babbo Natale come era stato in passato, sembrano da mettere in relazione appunto al consolidamento del “brand” Viterbo e di una ritrovata voglia di viaggiare degli italiani, anche in un periodo dell’anno tradizionalmente consacrato agli affetti familiari e alle grandi abbuffate casalinghe.

Lo conferma Tiziana Governatori, titolare delle Terme Salus: “Abbiamo avuto il tutto esaurito e lo avremo anche nei prossimi giorni - riferisce l’albergatrice -. Tanti ospiti provenienti dall’Oriente, dalla Cina in particolare, ma anche moltissimi italiani, a riprova che la regola del ‘Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi’ inizia ad essere sempre meno rispettata. Sono in significativo aumento infatti coloro che scelgono di andare in vacanza nei giorni della vigilia, del Natale e di Santo Stefano. Questo non vuol dire rinunciare alla famiglia, anzi spesso sono le famiglie che si muovono”. Di sicuro a richiamare a Viterbo le famiglie che hanno soggiornato all’Hotel Salus non sono stati Babbo Natale e il villaggio firmato Fantaworld. “Abbiamo un altro genere di clientela, da noi vengono adulti senza bambini”, conclude Tiziana Governatori.