Viterbo, i sindaci pronti a dire no all'aumento del 7 percento della tariffa dell'acqua chiesto da Talete

Salvo nuovi rinvii per mancanza del numero legale, per Talete il rischio di fare il botto di Capodanno è più che mai concreto. I maggiori azionisti della società delle acque, salvo salti carpiati dell’ultimo minuto, lunedì, nell’assemblea dei soci, non voteranno l’aumento delle tariffe proposto dal presidente Bossola come condizione necessaria, ma sicuramente non sufficiente, per tenere in piedi il carrozzone idrico. L’unico tra i sindaci a mostrarsi più possibilista è paradossalmente quello di Tarquinia (5,31% delle quote), Alessandro Giulivi, lo stesso che nelle settimane scorse era stato il più categorico nel dire no a qualsiasi rincaro. Tutta da decifrare la posizione del collega di Civita Castellana (5,33%), Franco Caprioli, anche lui come Giulivi di fede salviniana: da contabile sarebbe tentato di guardare prima i numeri che Bossola presenterà in assemblea, ma ha le mani legate dal suo partito: “C’è un ordine del giorno votato dal Consiglio che impegna il sindaco a votare no ad aumenti tariffari di qualsiasi entità essi siano. Se Caprioli voterà in altro modo se ne assumerà le responsabilità”, avverte il presidente del consiglio comunale Valerio Turchetti.

L’ordine del giorno votato a Tarquinia lascia invece maggiori margini di manovra a Giulivi, fermo restando il principio che l’acqua deve restare pubblica: “La priorità - spiega il sindaco - è mettere in sicurezza Talete ma prima di parlare di aumenti tariffari vogliamo vedere un piano industriale, vogliamo sapere se i 35 milioni di euro di mutuo promessi dall'Arera arriveranno, vogliamo garanzie sull’apertura di sportelli sul territorio, e vogliamo l’azzeramento del cda con la nomina di un amministratore unico”. Ma prima di tutto c’è da capire cosa faranno tutti gli altri sindaci e se stavolta ci sarà il numero legale per votare. “In ogni caso - aggiunge Giulivi - eventuali aumenti delle bollette devono essere finalizzati non a raddrizzare i conti ma a mettere in campo degli investimenti che consentano in primis di eliminare le perdite d’acqua di una rete colabrodo”. Sull’entità degli aumenti proposti da Bossola per ora è buio pesto: secondo notizie avute dal sindaco di Tarqunia sarebbero limitati all’1,5%, secondo il sindaco di Viterbo sarebbero addirittura del 9%.

Arena, maggiore azionista di Talete con il 20,78% delle quote, esclude di votare rincari senza certezze: “Non abbiamo ancora avuto questo benedetto incontro in Regione e con l’Arera, non c’è chiarezza sull’eventuale ingresso dei privati e sul piano industriale. In queste condizioni, e dopo i grossi disagi degli ultimi tempi, non è pensabile far digerire un nuovo aumento delle tariffe ai cittadini”. Sulla stessa linea anche la maggioranza del Comune di Montefiascone (4,43%), che lunedì voterà un ordine del giorno per impegnare il sindaco Paolini a votare contro qualsiasi aumento tariffario e qualsiasi ipotesi di privatizzazione dell’acqua. Un ordine del giorno analogo lo ha già votato l’antivigilia di Natale il consiglio comunale di Acquapendente (2,03%). “Senza un piano industriale e con la metà dei comuni della Tuscia che sono ancora fuori da Talete, non si può votare l’ennesimo rincaro facendo ricadere sui cittadini le inefficienze di questa azienda”, dice il sindaco dem Angelo Ghinassi. Bossola, che si è detto pronto a portare i libri in tribunale già il 2 gennaio, al momento non sembra avere i numeri dalla sua parte. E potrebbe venirgli a mancare pure il sostegno del presidente della Provincia Piero Nocchi (Pd), secondo azionista di Talete con il 12,50% delle quote, se dovesse essere accolta la richiesta della lista per I Beni comuni di convocare un consiglio provinciale straordinario prima del 30 in modo da impegnare lo stesso Nocchi, attualmente privo di una maggioranza, a votare contro l’aumento delle tariffe. Da parte sua, il comitato “Non ce la beviamo” chiede ai sindaci-soci “di non assumere alcuna decisione in seno all’assemblea” e di sollecitare il presidente dell’Ato a convocare una riunione per discutere un nuovo modello di gestione del servizio idrico: “Spetta ora al neo eletto consiglio provinciale esprimersi - si legge in una nota - considerato che è materia di competenza della Provincia e che quest’ultima detiene una quota rilevante di Talete spa, chiediamo al presidente Nocchi di prendere atto delle delibere approvate nei Comuni e promuovere in Consiglio la discussione, ricordandogli la promessa di incontrarci per valutare lo stato dell'arte e coinvolgere la Regione”.