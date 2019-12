Viterbo, i sindaci al voto per approvare il rincaro delle bollette dell'acqua chiesto da Talete

Assemblea dei soci di Talete sabato alle 23.50 (in prima convocazione) e lunedì alle 11 (in seconda) nella sala del consiglio provinciale. All’ordine del giorno l’“istanza di revisione tariffaria straordinaria” e la “riscossione coattiva”. In altri termini, i sindaci sono chiamati a votare un nuovo aumento delle bollette anche se molti Comuni, a cominciare dal capoluogo, si sono detti contrari.

Di fronte ai conti in profondo rosso che il presidente Andrea Bossola mostrerà, la stangata appare agli occhi di molti inevitabile. Per questo la lista “Per i beni comuni”, tramite il coordinatore provinciale Bengasi Battisti e il consigliere Fabio Valentini, chiedono un consiglio straordinario prima del 30. Obiettivo: impegnare il presidente Pietro Nocchi ad opposri a questo ulteriore salasso.

“A Nocchi - spiegano - abbiamo inviato la richiesta del seguente ordine del giorno: da tempo Talete, quale gestore del ciclo delle acque, pratica aumenti di tariffa determinando disagio nelle famiglie; Talete considera l’aumento tariffario l’unico strumento per ripianare bilanci negativi determinati anche da una debolezza del nostro Ambito territoriale ottimale. Essendo l’acqua un diritto universale e avendo ormai constatato che la forma gestionale privatistica non può garantire tale diritto, chiediamo che venga posto all’ordine del giorno di un Consiglio provinciale urgente l’impegno del presidente della Provincia a non approvare alcun aumento tariffario. Chiediamo inoltre l’impegno del Consiglio a non procedere a vendita di quote della società a privati”.

Valentini e Battisti chiedono infine l’impegno del presidente “a convocare un’assemblea dell’Ato per discutere una gestione consortile per bacini idrografici che, anche attraverso il sostegno della fiscalità generale, possa colmare le debolezze del nostro Ambito legate anche agli alti costi di dearsenificazione”.