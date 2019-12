Viterbo, hacker pakistano ruba trentamila euro a un agricoltore di Vetralla

Inviava i soldi ai suoi fornitori tramite dei bonifici elettronici ma questi continuavano a chiedergli i crediti vantati. L’agricoltore di Vetralla, ignaro della frode informatica che era stata architettata ai suoi danni, ed è stato costretto a rivolgersi ai carabinieri per risolvere quello che, per lui, era diventato uno scomodo mistero. I militari ci hanno messo un po’, attraverso degli accertamenti sui computer dell’azienda e sulle reti internet, a ricostruire il percorso fatto dal denaro e capire che alla fine finiva in un conto corrente bancario, e subito dopo nelle tasche di un pakistano di 60 anni che è stato dunque denunciato a piede libero per frode informatica e accesso abusivo alla rete informatica della società.

Per approfondire leggi anche: Imprenditore agricolo truffato da un pakistano

Attraverso le tracce lasciate dai soldi sul web i carabinieri sono risaliti al pakistano 60 anni. Un esperto informatico, un hacker che ha deciso di utilizzare le sue competenze per mettere in piedi delle truffe. In pratica, da quello che hanno ricostruito i carabinieri, prima è entrato nei sistemi informatici delle aziende che fornivano materiale all’agricoltore, poi in quelli dell’azienda di Vetralla. A quel punto ha inviato a quest’ultimo delle email sollecitando il pagamento di forniture che effettivamente erano state fatte. Il tutto indicando, naturalmente, l’Iban del suo conto corrente. L’agricoltore, ignaro delle manovre informatiche dell’hacker, ha bonificato i soldi richiesti senza sospettare nulla di strano. Soldi che il pakistano prelevava immediatamente per lasciare meno tracce possibile nel conto corrente. Quelle poche che sono rimaste, sono bastate ai carabinieri per individuarlo e denunciarlo a piede libero alla Procura.

In un caso, da quello che emerge dalle indagini, il pakistano era riuscito a farsi bonificare 10.000 euro con un solo bonifico, in tutto circa 30.000.