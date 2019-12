Viterbo, l'imprenditore Ermanno Gagliardi attraversa Argentina e Cile in moto con il logo di Civita Castellana

Ricevimento ufficiale in Comune per l’imprenditore, nonché motociclista, Ermanno Gagliardi, che il 25 dicembre partirà per un tour estremo in moto, in Argentina e in Cile. Il pilota civitonico è un vero e proprio avventuriero di altri tempi, avendo compiuto oltre 20 tour estremi, in tutto il mondo.

Gagliardi è stato accolto dal sindaco Caprioli, dall’assessore Angeletti e dal presidente del consiglio comunale Turchetti, che gli hanno consegnato un patch in tessuto con il logo comunale da apporre sulla tuta. Sulla sua inseparabile moto, l’ardito motociclista sarà così l’ambasciatore di Civita Castellana per le strade di Argentina e Cile.