Viterbo, ecco come e quando sarà raccolta l'immondizia durante i giorno di festa

In occasione delle festività natalizie, e cioè 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle variazioni. Il servizio della mattina è rivolto alle utenze domestiche e non. Il servizio del pomeriggio è rivolto solo ed esclusivamente alle utenze non domestiche.

Ecco le variazioni. Il giorno di Natale (mercoledì 25 dicembre) nella zona A (centro storico) la mattina non verrà ritirato l'organico. Il pomeriggio regolare il servizio di ritiro cartone e vetro. Nella zona B1 (Pilastro-Riello-Carmine-Tobia-San Martino-Ponte dell'Elce): la mattina non sarà ritirato l'organico. Regolare il ritiro del vetro. Il pomeriggio non verrà ritirato il cartone. Zona B2 (Grotticella, Murialdo, Barco, La Pila, Cappuccini, Paradiso): regolare raccolta del rifiuto indifferenziato la mattina, non verrà ritirato il cartone il pomeriggio; zona B3 (via Garbini - dall'uscita tangenziale Almirante a piazzale Gramsci, Ellera, Bagnaia, La Quercia, via Palazzina): la mattina regolare il ritiro del vetro, non sarà effettuato il ritiro dell'organico. Non sarà effettuato il ritiro del multileggero (plastica) il pomeriggio; zona B4 (via Garbini – dall'uscita tangenziale Almirante a via dell'Industria, Poggino, Santa Barbara, Montecalvello, Vallebona, Grotte S. Stefano, Roccalvecce, Sant’Angelo di Roccalvecce, Fastello, Teverina): garantito il ritiro della carta la mattina, non verrà ritirato il multileggero (plastica) il pomeriggio.

Il giorno di Santo Stefano (giovedì 26 dicembre). Zona A (centro storico) regolare effettuazione della raccolta antimeridiana e pomeridiana; zona B1 (Pilastro-Riello-Carmine-Pietrare-Tobia-San Martino-Tuscanese): verrà ritirato la mattina il rifiuto indifferenziato; zona B2 (Cappuccini, Barco, Murialdo, La Pila, Viale Capocci, Palmanova, Paradiso): regolare ritiro del vetro la mattina. Non verrà ritirato l'organico; zona B3 (Ellera, Villanova Sud, La Quercia, Bagnaia, Gramsci, Garbini): verrà ritirata la carta la mattina, non sarà ritirato il cartone il pomeriggio; zona B4 (Santa Barbara, Poggino, Villanova Nord, frazioni Teverina quali Fastello, Montecalvello, Grotte S. Stefano, Roccalvecce, Sant’Angelo di Roccalvecce, Vallebona): non verrà ritirato l'organico, non verrà ritirato il cartone.

A Capodanno (mercoledì 1 gennaio). Zona A (centro storico): la mattina non verrà ritirato l'organico. Il pomeriggio regolare il servizio di ritiro cartone e vetro; zona B1 (Pilastro-Riello-Carmine-Pietrare-Tobia-San Martino-Tuscanese): la mattina non sarà ritirato l'organico. Regolare il ritiro del vetro. Il pomeriggio non verrà ritirato il cartone; zona B2 (Cappuccini, Barco, Murialdo, La Pila, Viale Capocci, Palmanova, Paradiso): regolare raccolta del rifiuto indifferenziato la mattina, non verrà ritirato il cartone il pomeriggio; zona B3 (Ellera, Villanova Sud, La Quercia, Bagnaia, Gramsci, Garbini): la mattina regolare il ritiro del vetro, non sarà effettuato il ritiro dell'organico. Non sarà effettuato il ritiro del multileggero (plastica) il pomeriggio; zona B4 (Santa Barbara, Poggino, Villanova Nord, frazioni Teverina quali Fastello, Montecalvello, Grotte S. Stefano, Roccalvecce, Sant’Angelo di Roccalvecce, Vallebona): garantito il ritiro della carta la mattina, non verrà ritirato il multileggero (plastica) il pomeriggio.

Il giorno dell'Epifania (lunedì 6 gennaio). Zona A (centro storico): la mattina non verrà ritirato l'organico. Il pomeriggio regolare il servizio di ritiro cartone e vetro; zona B1 (Pilastro-Riello-Carmine-Pietrare-Tobia-San Martino-Tuscanese): nessun ritiro; zona B2 (Cappuccini, Barco, Murialdo, La Pila, Viale Capocci, Palmanova, Paradiso): regolare ritiro della carta la mattina. Non verrà ritirato il cartone il pomeriggio; zona B3 (Ellera, Villanova Sud, La Quercia, Bagnaia, Gramsci, Garbini): non verrà ritirato l'organico la mattina, regolare il ritiro pomeridiano del vetro; zona B4 (Santa Barbara, Poggino, Villanova Nord, frazioni Teverina quali Fastello, Montecalvello, Grotte S. Stefano, Roccalvecce, Sant’Angelo di Roccalvecce, Vallebona): servizio regolare la mattina e il pomeriggio.

Regolare il servizio raccolta stradale isole di prossimità nella zona C. Nei giorni festivi, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, il centro comunale di raccolta a Grotte Santo Stefano sarà chiuso.