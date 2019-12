Viterbo, picchia la moglie e la fa abortire: operaio dell'Est rinviato a giudizio

L’ha fatta abortire a suon di botte. Un quarantenne originario di un paese dell’Est, in Italia da una quindicina d’anni, è stato rinviato a giudizio dal gup Savina Poli ha accolto la richiesta di processare l’operaio avanzata dal pm che ha coordinato le indagini, ossia la dottoressa Chiara Capezzuto.

Per approfondire leggi anche: Picchia e violenta la moglie, in cella il marito-padrone



L’uomo (che è difeso dall’avvocato Giuliano Migliorati) è finito sotto indagine dopo che la moglie, connazionale e sua coetanea con la quale ha anche una figlia, si è presentata dai carabinieri stanca di subire da anni soprusi, violenze e umiliazioni. Ne è venuto fuori un lungo elenco di episodi ai danni della donna che ha deciso di denunciare il suo compagno solo dopo la separazione. Fatti che partono dal 2011 e vanno avanti fino al 2018. La donna veniva maltrattata anche davanti alla figlia piccola. Bastava poco per far infuriare l’uomo: un piatto che non gli piaceva, la mancanza di birra o bevande alcoliche in casa o discussioni per futili motivi. Più volte la donna è stata malmenata e in almeno tre casi è finita al pronto soccorso. L’uomo non si inteneriva nemmeno quando la sua compagna era in dolce attesa, anzi. In un caso l’ha violentemente percossa provocando un aborto.

Per approfondire leggi anche: Pugno in faccia alla moglie, arrestato



Per questo il pm Capezzuto ha chiesto e ottenuto che l’uomo venga processato per i reati di maltrattamenti in famiglia e quello di interruzione di gravidanza non consensuale. Un’ipotesi quest’ultima che prevede la pena da quattro a a otto anni di reclusione. Al marito-padrone vengono contestate le aggravanti e per questo sarà giudicato dal collegio.

Al termine dell’udienza preliminare che si è svolta ieri a Palazzo di Giustizia il gup ha confermato la misura cautelare già disposta nei mesi scorsi durante l’indagine. L’uomo, infatti, per disposizione del gip non può avvicinarsi alla sua ex consorte, pena l’inasprimento della misura cautelare. La donna vittima delle presunte violenze si è costituita come parte offesa nel procedimento ed è assistita dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta.