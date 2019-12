Viterbo, Barelli sorpreso risponde dopo la denuncia: "Un privato non può chiedere le mie dimissioni"

La notizia dell’esposto-denuncia presentato da Fantaworld contro Giacomo Barelli - finito nel mirino per presunta incompatibilità a causa del doppio ruolo di consigliere comunale e avvocato di Caffeina - irrompe nella Sala d’Ercole, dove il 23 dicembre si è svolta l’ultima seduta del parlamentino di Palazzo dei Priori prima della pausa natalizia.

L’anticipazione pubblicata dal Corriere ha lasciato di stucco il presidente dell’assemblea, Stefano Evangelista, e tutti i presenti, compreso Barelli, che ha detto di averla appresa pure lui dal giornale. Fatto sta, al di là del dibattito surreale che è scaturito sulla questione, che la “bomba” sembra destinata ad avere ripercussioni subito dopo le feste. Della presunta incompatibilità (da cui potrebbe derivare la decadenza del consigliere) il Comune dovrà infatti per forza occuparsi, tanto più che esiste anche una denuncia in Procura. Sul come è tutto da vedere. Da un lato c’è chi, come il sindaco Arena, ritiene che la documentazione presentata da Fantaworld debba essere preventivamente valutata dal segretario comunale al fine di capire se la denuncia è fondata o meno. Dall’altro ci sono invece quelli che, regolamento alla mano, credono che vada aperta subito la discussione in Consiglio comunale, calendarizzando il tema prima in commissione e poi in aula.

Dal canto suo, il diretto interessato si è detto tuttavia tranquillo: “Questo tipo di azioni non mi intimoriscono. Sono tranquillo perché reputo infondata la richiesta di decadenza. Non farò alcun passo indietro. Gli unici a cui devo rispondere sono i cittadini e trovo singolare che una società possa chiedere le dimissioni di un consigliere comunale”.

Nell’imbarazzo generale, molti consiglieri hanno battuto su un tasto: “Assurdo apprendere queste cose dai giornali, dovevamo essere informati prima noi”. Il sindaco ha però spiegato che l’esposto di Fantaworld è arrivato tramite pec il 18 dicembre e che è stato trasmesso sulla sua scrivania venerdì. La comunicazione ai consiglieri non è avvenuta subito perché tutto è coinciso con le ferie del segretario comunale.

Fantaworld, come si ricorderà, si è mossa presentando la denuncia in Procura sull’istanza di accesso agli atti (datata 17 novembre 2019) fatta da Barelli come consigliere comunale. Istanza che gli avrebbe permesso di portare in tribunale a Roma dei documenti – nella causa tra Fondazione Caffeina e Fantaworld stessa sull’organizzazione del Villaggio di Natale- che come semplice legale non avrebbe potuto ricevere.

Ora, per quanto riguarda la decadenza, la norma prevede che di fronte a casi del genere si attivi una precisa procedura, che si muove su tempi certi. Il segretario comunale ha dieci giorni dall’arrivo della richiesta di verifica di incompatibilità per preparare un’istruttoria. Subito deve invece essere notificata la richiesta di verifica al diretto interessato. L’istruttoria deve essere trasferita al presidente del Consiglio, che deve inviarla alla prima commissione. Quest’ultima è chiamata a valutare se procedere e mandare tutto al giudizio del Consiglio. Aperto il dibattito, il consigliere sottoposto a procedura di decadenza ha dieci giorni di tempo per risolvere la propria condizione di conflittualità o comunque per fornire controdeduzioni.

Il periodo di festività e l’assenza del segretario comunale complicano il quadro della situazione.