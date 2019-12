Viterbo, Arena pronto a dire no al progetto per l'impianto di un nuovo impianto fotovoltaico

Saranno anche rinnovabili ma ai cittadini e alle amministrazioni piacciono quanto o ancora meno delle energie tradizionali. Per questo il sindaco Arena, dopo il no al biogas a Grotte Santo Stefano, il 20 gennaio si opporrà, in sede di conferenza dei servizi, al progetto di un impianto fotovoltaico da 12 Mwp (megawatt picco) che la società Basic srl intende realizzare in località Petrignella, ai confini con il territorio di Tuscania, a poca distanza dalla megadistesa di pannelli che dovrebbe sorgere in località Pian di Vico, contro la quale il ministero dei Beni culturali ha presentato un ricorso al Tar e un’opposizione al Consiglio dei ministri.

Il progetto è uno dei 14 da realizzare in provincia di Viterbo, per i quali sono già state avviate le procedure autorizzatorie in Regione (l’unico che a oggi ha già ottenuto la valutazione di impatto ambientale positiva è proprio quello di Pian di Vico).

Per il 20 gennaio è dunque in calendario la prima conferenza dei servizi e il sindaco Arena, dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Regione sull’attivazione della procedura di Via, ha già dato mandato al dirigente del settore ambiente Eugenio Monaco di studiarsi tutte le carte per verificare se ci sono possibilità di bloccare il progetto, analogamente per quanto fatto già con l'impianto a biogas di Grotte.

“Purtroppo - spiega il sindaco - la legge nazionale prevede che il 20% dell’energia prodotta in un comune debba essere rinnovabile e a Viterbo non raggiungiamo questa soglia. Il parere negativo del Comune in sede di conferenza dei servizi va quindi ben motivato e i margini per blocccare questi progetti sono molto ristretti. Ciò detto intendo mettere in campo tutti gli strumenti che la legge prevede per bloccare progetti che ritengo dannosi per un territorio a vocazione turistica come il nostro”.

Arena ricorda inoltre come l’impianto fotovoltaico in località Petrigenella sorgerebbe a poca distanza da quello di Pian di Vico a Tuscania. “La presenza di una centrale Enel nella zona fa da catalizzatore per questo tipo di progetti”, spiega il primo cittadino viterbese.

Sono 14, come detto, le proposte di fotovoltaico riguardanti la Tuscia in attesa di Via sulle scrivanie della direzione regionale politiche ambientali, a capo della quale c'è proprio una viterbese, l'ingegner Flaminia Tosini, già dirigente della Provincia di Viterbo e attuale vicesindaco di Vetralla.

Il più grande di tutti dovrebbe sorgere a Tarquinia: 187,16 Mwp da realizzare su 350 ettari di terreno in località Pian d’Arcone, contro il quale il sindaco della città sul Litorale Giulivi ha già alzato le barricate per opporsi al progetto.