Viterbo, gli organizzatori di Caffeina pronti a portare via dalla città il festival estivo

Caffeina annuncia che è pronta a portare via da Viterbo anche il festival letterario estivo. “Piange il cuore. Perché è difficilissimo - scrive Filippo Rossi su Facebook - perdere la battaglia di una vita per portare la propria città al centro dell’attenzione nazionale, farla vivere con migliaia di turisti. Ma troppa stanchezza, troppi problemi, troppi contrasti costringono a prendere decisioni che non si vorrebbero prendere. Siamo andati avanti senza che la città ci supportasse in una sfida evidentemente troppo grande. Non ci siamo fatti capire, non siamo stati capiti. Io personalmente ho perso la mia minima tranquillità economica pur di andare avanti, pur di dire, andiamo avanti per i tanti che ci chiedono di esserci, di combattere. Adesso basta. Grazie a tutti e arrivederci”.

Rossi annuncia tuttavia che subito dopo le feste natalizie spiegherà tutto alla città: “Ho deciso. Passato il Natale voglio organizzare un incontro con i viterbesi per spiegare la storia e il futuro di Caffeina. Per spiegare le scelte, gli errori, le difficoltà. Sarà il mio personale punto di vista che non coinvolgerà in alcun modo la fondazione. Appuntamento a gennaio al Teatro Caffeina”.