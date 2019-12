Viterbo, il consigliere comunale Giacomo Barelli denunciato dalla società che organizza il villaggio di Natale

La “guerra dei due Natali”, quello di Caffeina a Sutri e quello di Fantaworld a Viterbo, punta adesso a mettere in discussione il ruolo di consigliere comunale dell’avvocato Giacomo Barelli. Contro il quale la società presieduta da Andrea Radanich ha presentato, quattro giorni fa, una denuncia in Procura e un esposto in Prefettura e in Comune. Eletto nella lista di Viva Viterbo con candidato sindaco Filippo Rossi, Barelli, a detta di Fantaworld, sarebbe incompatibile con la carica pubblica in quanto legale, direttamente o indirettamente tramite la moglie Dominga Martines, di Fondazione Caffeina e in questo ruolo coinvolto in prima persona nel contenzioso che la stessa ha aperto con il Comune.

Dunque, la questione posta è quella del conflitto d’interesse. Il tutto argomentato con tanto di documentazione allegata.

Espressamente, Fantaworld chiede al sindaco Giovanni Arena, al segretario generale Annalisa Puopolo e al prefetto Giovanni Bruno una verifica della compatibilità tra l’attività professionale dell’avvocato Barelli in favore di Fondazione Caffeina, e la società da questa controllata, e la carica di consigliere comunale. Chiede inoltre un’eventuale pronuncia di decadenza del consigliere. Fantaworld sottolinea come sia noto a tutti che Giacomo Barelli è da sempre legale e consulente di Fondazione Caffeina. A conferma presenta articoli di giornale, fotografie sui social e presenze in tribunale a Roma e Viterbo nella cause intentate da Rossi & C.. Viene sottolineato il ringraziamento pubblico a Barelli fatto da Vittorio Sgarbi in occasione della conferenza stampa di presentazione del Caffeina Christmas Village di Sutri, manifestazione definita da Fantaworld in concorrenza con il Villaggio natalizio di Viterbo. Sempre nell’esposto sono ricostruite le presenze in aula di Barelli e della moglie. A volte anche in sostituzione l’uno dell’altra.

In particolare, Fantaworld punta il dito su due vicende molto circostanziate, dove i ruoli di consigliere e legale ricoperti da Barelli avrebbero generato un vero corto circuito.

Una riguarda un’istanza di accesso agli atti (17 novembre 2019) fatta da Barelli come consigliere comunale che gli avrebbe permesso di portare in tribunale a Roma dei documenti che come legale non avrebbe potuto avere. In sostanza, i documenti presentati da Fantaworld per partecipare alla gara del Comune di Viterbo sarebbero stati utilizzati da Fondazione Caffeina nel contenzioso giudiziario, il punto è che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe avuto alcun diritto a richiedere e ad ottenere in copia. “L’avvocato Barelli – scrive Fantaworld – ha usato deliberatamente la propria qualifica di consigliere comunale al solo fine di conseguire, per sé, la moglie e i clienti, un’utilità ingiusta ed eterogenea rispetto al ruolo pubblico”.

Ma c’è dell’altro. Fantaworld riferisce anche di una pec che sarebbe stata inviata da Barelli per comunicare che avrebbe controllato l’andamento degli incassi del villaggio natalizio di Viterbo. Pec a cui Fantaworld ha subito replicato mettendo in evidenza il possibile conflitto d’interessi del consigliere-avvocato. L’esposto si chiude con un corposo elenco di fatti che, dagli anni in cui Barelli ha ricoperto la carica di assessore a oggi, evidenzierebbero una chiara incompatibilità tra la sua attività professionale e la carica politico-amministrativa ricoperta.