Viterbo nella morsa del maltempo: strade franate, cavi dell'elettricità tranciati e cittadini senz'acqua

Alberi caduti e tegole pericolanti a causa del vento, Cassia franata poco dopo il confine con la Toscana e cittadini senz’acqua a Ronciglione. Dalla notte di venerdì 29 dicembre e per tutta la giornata del 21 il maltempo non ha lasciato tregua in tutta la provincia. Sono state circa una quarantina le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Le situazioni più critiche sono quelle legate al forte vento. Le folate hanno abbattuto tre grandi alberi sulla Procenese creando non pochi disagi al traffico. Ma i vigili del fuoco sono intervenuti anche per pali della luce e cavi dell’energia elettrica caduti nella zona del litorale, già martoriata dall’ondata di maltempo dello scorso mese. A Proceno un grosso albero ha tranciato i cavi. Nella zona Tarquinia è di nuovo esondato il Mignone e diversi campi della valle sono stati invasi dall’acqua.

Per approfondire leggi anche: Frana la Cassia vicino ad Acquapendente

Per approfondire leggi anche: Strada sprofonda nel torrente in piena (Guarda il video)

Situazione critica anche al confine tra il Lazio e la Toscana lungo la Cassia. Nella zona tra Acquapendente e Radicofani è crollato un tratto di Cassia spazzato via dalla piena del Paglia. Le squadre del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina – sede operativa di Acquapendente – sono state impegnate nella gestione delle diverse situazioni di criticità tanto nel territorio laziale, quanto sul versante toscano dove nel territorio del comune di Radicofani, provincia di Siena, è franata parte della carreggiata della statale Cassia. La strada è stata interdetta al transito veicolare per evidenti ragioni di sicurezza. Il fiume Paglia ha eroso il fianco della sede stradale, causando danni ingenti. A Ronciglione, invece, rubinetti a secco a causa di una frana. Pare che in località "Abboccatore" si sia verificata una piccola frana proprio nel punto di attingimento dell’acqua. Nonostante i tempestivi interventi da parte dei tecnici, in alcune vie, nulla di fatto. Abitazioni e bar all'asciutto. Il disagio maggiore è stato registrato in via dell'ospedale, via Mariangela Virgili. Caos per le clienti dei parrucchieri e panico totale per i ristoratori che hanno dovuto annullare prenotazioni. Sono stati registrati disagi da altri artigiani.