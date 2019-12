Viterbo, al processo per la mafia viterbese in tre chiedono il rito abbreviato per avere lo sconto di pena

Mafia Viterbese, in tre chiedono di essere processati con il rito abbreviato. E’ iniziata presso gli uffici giudiziari di piazzale Clodio a Roma l’udienza preliminare per i 13 arrestati dell’operazione “Erostrato” che il 25 gennaio ha sgominato l’organizzazione che ha terrorizzato il capoluogo tra il 2017 e il 2018 con intimidazioni, auto incendiate e minacce. Sono 19, finora, le costituzioni di parte civile tra le quali spicca quella del Comune di Viterbo.

Davanti al gup Emanuela Attura in tre hanno chiesto di essere giudicati con le carte presenti nel fascicolo. Scelta che consentirà, in caso di condanna, di avere lo sconto di pena di un terzo. Si tratta di Luigi Forieri, 44 anni originario di Canepina che gestiva il bar in via Genova che era il punto di ritrovo di diversi “associati”, Martina Guadagno, dipendente di Giuseppe Trovato, il presunto boss del clan, che secondo gli inquirenti conosceva le azioni intimidatorie messe in atto dal suo datore di lavoro e Sokol Dervishi (detto Codino), albanese che ha partecipato, secondo l’accusa, a diverse azioni della banda. Sul loro destino il gup si pronuncerà il 10 febbraio.

E’ stata invece stralciata la posizione dell’albanese Gazmir Gurguri, detto Gas. L’operaio di 35 anni, residente a Canepina, si trova ristretto nel carcere di Marassi a Genova ed ha cambiato più volte difensore da quando è stato arrestato. L’ultimo che è stato nominato non ha ricevuto l’avviso di conclusione indagine e dunque per lui si procederà separatamente.

Per approfondire leggi anche: Tredici arresti per mafia a Viterbo (le foto degli arrestati)

Per gli altri nove i pm Giovanni Musarò e Fabrizio Tucci hanno rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, minacce, rapina e danneggiamento. Si tratta dei due boss Giuseppe Trovato, detto “lo Zio” e Ismail Rebeshi, noto per il suo dominio nella gestione di locali notturni per stranieri. Insieme a loro rischiano il processo davanti alla Corte d’Assise Fouzia Oufir, compagna di trovato, Spartak “Ricmond” Patozi, Gabriele Laezza più noto come “Gamberone”, Shkelzen Patozi, Ionel Pavel, Manuel Pecci ed Emanuele Erasmi. Per loro l’udienza proseguirà il prossimo 14 gennaio quando la parola passerà alle difese.

Per approfondire leggi anche: "Quando arriviamo noi bisogna mettere il pannolino"

Oltre al Comune si sono costituite parte civile alcune delle vittime del clan. Le parti offese riconosciute nel capo d’imputazione sono 47, per ora in 19 si sono costituite.

Per approfondire leggi anche: Camilli nella morsa del clan

Qualche nome: ci sono l’ex presidente della Viterbese Piero Camilli che fu oggetto delle intimidazioni del clan per una compravendita di un terreno, l’assessore Claudio Ubertini insieme ai figli, il presidente della camera penale, ossia l’avvocato Roberto Alabiso, l’imprenditore Rinaldo Della Rocca, Roberto Grazini, diversi proprietari di Compro Oro, l’associazione antiusura Sos Impresa, l’associazione antimafia Caponnetto.