Viterbo, il giudice respinge il ricorso di Caffeina che voleva i diritti d'autore per il Christmas Village

Respinto il ricorso presentato da Fondazione Caffeina Cultura onlus e Filippo Rossi contro la Fantaworld per impedire l’utilizzo del brand Caffeina Christmas Village. Ennesimo capitolo della saga che vede contrapposti gli ex soci del villaggio di Natale di Viterbo, questa volta andato in scena al tribunale di Roma.

Giovedì sera il giudice Stefania Garrisi della diciassettesima sezione civile specializzata in materia di impresa ha sciolto la riserva sul ricorso presentato da Rossi e soci. In buona sostanza il papà di Caffeina chiedeva di impedire, in via cautelare, a Fantaworld di utilizzare il nome della manifestazione ideata nel 2016 sollecitando la fissazione di una penale per ogni utilizzo non autorizzato e un risarcimento di 10.000 euro.

Ma per il giudici non c’è nessun diritto d’autore da tutelare. “Non è stata fornita la prova, sia pure nei limiti della delibazione necessariamente sommaria propria della presente fase, dell’esistenza di un format concretamente tutelabile secondo la legge sul diritto di autore”, si legge nel dispositivo pubblicato giovedì sera dal tribunale.