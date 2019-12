Viterbo, la mafia della Tuscia alla sbarra a Roma: si decide sul rinvio a giudizio per 13 persone

La mafia viterbese alla sbarra. E’ in programma questa mattina, 21 dicembre, alle 9,30 l’udienza preliminare davanti al gup di Roma Emanuela Attura l’udienza preliminare per le tredici persone arrestate il 25 gennaio con l’operazione “Erostrato” arrivata al termine di una complessa indagine dei carabinieri andata avanti per due anni. La Dda, il fascicolo è assegnato ai pm Giovanni Musarò (che recentemente si è occupato dell’inchiesta sul caso Cucchi) e Fabrizio Tucci, gli contesta, l’associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, danneggiamento oltre a una serie di reati minori.

Rischiano dunque il processo davanti alla Corte d’Assise di Viterbo i due boss della cosca calabro-albanese che si era insediata, secondo gli inquirenti, nella Tuscia. Giuseppe trovato, detto “lo Zio” e l’albanese Ismail Rebeshi noto per le sue attività legate ai locali notturni per stranieri. I pm hanno chiesto poi il rinvio a giudizio per Spartak “Ricmond” Patozi, Sokol Dervishi detto Codino, Gazmir Gurguri più conosciuto come Gas, Gabriele Laezza che nell’ambiente veniva chiamato Gamberone, Fouzia Oufir (la compagna di Trovato), Luigi Forieri fino al gennaio titolare del bar di via Genova ritrovo degli associati, Martina Guadagno che lavorava nei Compro oro de “Lo Zio”, Shkelzen Patozi, Ionel Pavel, Manuel Pecci, Emanuele Erasmi. Tranne questi ultimi due, ai domiciliari da 11 mesi, gli altri sono sparsi nelle patrie galere di tutta la Penisola. Rebeshi da fine estate è al 41 bis, ossia il carcere duro, nel penitenziario di Cuneo.

L’udienza preliminare non sarà una passeggiata. Difensori che arrivano da tutta Italia, 47 parti offese riconosciute finora e una discussione che si preannuncia a dir poco articolata. Proprio per questo è stata fissata un’udienza speciale, sotto le feste e di sabato. La volontà sembrerebbe essere quella di arrivare alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio già nella giornata di oggi. Ma molto dipenderà dalle notifiche, dalle varie eccezioni presentate dai difensori e dalle domande di costituzione di parte civile. Per esempio sarà della partita anche il Comune di Viterbo che si presenterà con il legale dell’ente oggi negli uffici giudiziari romani di piazzale Clodio.

L’elenco delle vittime del clan è lungo: dall’ex presidente della Viterbese Piero Camilli all’assessore della Lega Claudio Ubertini, dall’avvocato Roberto Alabiso al direttore dell’ufficio postale di Viterbo Luca Boccolini, poi ci sono carabinieri, poliziotti e numerosi proprietari di Compro Oro o locali notturni.

I tredici sono accusati di aver creato il terrore, tra il 2017 e il 2018, nel capoluogo con atti intimidatori, incendi e minacce ai danni di imprese che lavorano negli stessi settori degli associati vale a dire lo smercio di metalli preziosi usati (Trovato), i locali notturni e il mercato delle auto (Rebeshi), i traslochi (Laezza). Secondo gli inquirenti si era creata un’alleanza tra albanesi e italiani con contatti in Calabria. “Quando arriviamo noi si devono mettere il pannolino”, diceva Trovato in una conversazione intercettata dai carabinieri. L’organizzazione puntava a dominare la Tuscia scalzando anche altre personalità criminali. Per i carabinieri, infatti, tra il 2017 e il 2018 si rischiò una guerra tra bande rivali. Tutto fermato dall’operazione dei carabinieri.