Viterbo, niente rito abbreviato per Michael Aaron Pang l'assassino reo confesso di Norveo Fedeli

Niente rito abbreviato per l’assassino reo confesso di Norveo Fedeli. Il gip Francesco Rigato ha respinto la richiesta avanzata dai difensori di Michael Aaron Pang, il 22enne statunitense di origini coreane, accusato di omicidio volontario aggravato. Dunque, come già programmato, il processo inizierà davanti alla Corte d’assise il 13 gennaio. Il giovane rischia l’ergastolo e non potrà avere gli sconti previsti dal rito abbreviato. Infatti le norme entrate in vigore a fine aprile, qualche giorno prima del fatto di sangue avvenuto all’interno della jeanseria di via San Luca, impediscono a coloro che sono accusati di reati che prevedono il carcere a vita di poter optare per riti che prevedono dei benefici di pena.

Per approfondire leggi anche: Ucciso nel suo negozio

I difensori di Pang (oltre ai due difensori storici Remigio Sicilia e Lidia Ladi ci sono Edoardo Manni e Giampiero Crescenzi) sostenevano che visto che la legge parla di delitti, si dovevano escludere, da questo discorso, le aggravanti che fanno rischiare appunto a Pang il carcere a vita. Tesi contrastata sia dal pm Eliana Dolce che dal legale della famiglia di Fedeli, l’avvocato Fausto Barili che rappresenta la moglie Maria Chiara Torri, i figli Pierluigi e Natalia e i due figli di quest’ultima.

Per approfondire leggi anche: Pang confessa l'omicidio e si scusa



I difensori dello statunitense volevano condizionare il rito abbreviato a una perizia medico legale per valutare le escoriazioni riportate dal ragazzo durante la colluttazione che poi portò alla morte del commerciante. Pang pur confessando di averlo colpito con uno sgabello di ferro ha sempre sostenuto di aver reagito a un’aggressione o a quella che lui aveva percepito come un’aggressione.

Per l’accusa, invece, l’omicidio è avvenuto perché Pang voleva rapinare il commerciante. Nei giorni precedenti aveva più volte provato a pagare la merce ordinata con una carta prepagata che tuttavia è stata sempre rifiutata dal Pos. Per questo scoppiò la discussione tra i due.