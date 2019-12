Commerciante ucciso a Viterbo, lo statunitense accusato di omicidio chiede il rito abbreviato

Rito abbreviato per il giovane che ha ucciso Norveo Fedeli? Il gip Francesco Rigato deciderà domani 19 dicembre quando è in stata fissata la discussione dell'istanza avanzata nei giorni scorsi dai difensori di Michael Aaron Pang (l’avvocato Remigio Sicilia e Lilia Ladi). Richiesta arrivata a sorpresa perché l’assassinio è avvenuto il 3 maggio, pochi giorni dopo l’entrata in vigore della riforma del codice che impedisce il rito abbreviato per i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Proprio per questo, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, era stata già fissata, il prossimo 13 gennaio, la prima udienza del processo in Corte d’Assise.

Ma i difensori del 22enne statunitense insistono ed hanno presentato ugualmente la richiesta al gip. “Secondo noi - hanno spiegato i legali - non si può impedire a un gruppo di cittadini di poter accedere a un rito premiale (lo sconto di un terzo della pena) che comunque non impedisce di comminare pene pesanti. Solleveremo il problema della incostituzionalità di questa norma”. Durante l’udienza di domani si costituirà parte civile anche la famiglia della vittima rappresentata dall’avvocato Fausto Barili.

L’omicidio avvenne il 3 maggio scorso all’interno della jeanseria in via San Luca gestita dal 74enne Norveo Fedeli. Il suo corpo venne ritrovato in un lago di sangue nel primo pomeriggio. Verso l’ora di pranzo era stato aggredito da Pang. Lo statunitense di origini coreane qualche giorno prima aveva acquistato capi di vestiario per circa 600 euro, ma non era riuscito a pagare con la sua carta di credito ricaricabile. Quel giorno dunque tra i due iniziò una discussione al termine della quale Pang colpì a morte Fedeli con uno sgabello. il 25enne venne arrestato il giorno successivo a Capodimonte. Dopo poche ore confessò di essere stato lui a colpire il commerciante.