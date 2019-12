Paratia mobile installata nel lago di Bolsena per bloccare le micro plastiche

A Montefiascone una giornata per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo di prodotti “plastic free”, con una novità: l’installazione, presso il Fosso della Lega (vicino al parco giochi), di un sistema d’intercettazione dei rifiuti galleggianti, per convogliarli in un’area di raccolta, così da impedire che si riversino nel lago di Bolsena e poi, attraverso il fiume Marta, nel mar Tirreno.

Si tratta del progetto “Ripuliamo il lago d’inverno” in programma il 12 gennaio 2020, messo in campo dall’assessorato all’Ambiente e vincitore del bando regionale del Lazio, dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale.



“Per la prima volta nel Lazio viene installato un sistema d’intercettazione dei rifiuti galleggianti – illustra l’assessore Chiatti -, con l’iniziativa che assume carattere regionale. La paratia mobile potrà intercettare le microplastiche provenienti dalle cunette a bordo strada e dai fossi, per evitare che finiscano nel lago”.