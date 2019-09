Sgarbi candida Sutri per il Christmas Village

Il Christmas Village è in crisi a causa della battaglia legale che coinvolge i soci? Nessun problema, Sgarbi coglie la palla al balzo è, per ospitare l’evento, mette a disposizione Sutri. “Sutri - dice in una nota - ha un meraviglioso presepe vivente, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori e che si può legare perfettamente alle iniziative di Caffeina. Mettiamo a disposizione le mostre ‘Da Tiziano a Bacon. Dialoghi a Sutri’ che si chiudono proprio al termine delle festività natalizie, il 12 gennaio. Sutri deve essere una tappa irrinunciabile per chiunque vive o viene in visita nella Tuscia”.

Sgarbi infine propone di allargare “lo spazio d’azione di Caffeina per il periodo natalizio, non solo a Sutri ma anche a Bagnoregio, in quello che sarà un percorso spontaneo di crescita condivisa”.