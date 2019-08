Villa Serena, contenzioso ancora aperto

Da mesi c’è una grana sulla consiliatura e sul futuro politico e amministrativo falisco: la questione della compagine societaria di Villa Serena srl, la società partecipata che da oltre due anni è tornata di proprietà del Comune di Montefiascone al 100%. Infatti, il 31 marzo 2017 la maggioranza decise di non rinnovare i patti parasociali con l’allora socio di minoranza Geress scarl. Al che, cambiando le regole dei rapporti tra i soci, il privato decise di uscire dalla società. Chiedendo una ricca buonuscita al Comune. Ne nacque una forte disputa, sia politica che giudiziaria, tra maggioranza (sindaco Massimo Paolini, FdI e FI) e opposizione (Pd, M5s e Lega).

La partita giudiziaria è ancora in corso. La consigliera pentastellata Rosita Cicoria spiega la questione: “Nel consiglio comunale del 29 settembre 2018 fu letto un parere legale, dell’avvocato Angelo Di Silvio, sui possibili profili di responsabilità dell’amministrazione comunale in ordine alla gestione di Villa Serena, con particolare riguardo al recesso del socio privato Geress. Tale parere, insieme ad altri documenti, fu inviato dal presidente del consiglio comunale su richiesta dell’opposizione firmatari (Rosita Cicoria, Augusto Bracoloni, Luciano Cimarello, Giulia Moscetti, Giulia De Santis) il 14 dicembre 2018 a Corte dei conti, Procura e Anac. A oggi non si è avuta alcuna risposta, ma sappiamo che le indagini stanno proseguendo e il fascicolo è ancora aperto”.

Cicoria aggiunge: “Da tale disamina risulterebbe che la volontà di non rinnovare i patti parasociali sarebbe un atto discrezionale e arbitrario del sindaco, assunto in autonomia. Risulterebbe che pure l’atto transattivo sottoscritto con il socio recedente, in forza del quale è sorta l’obbligazione di corrispondere allo stesso 390.000 euro, è frutto di una decisione autonoma del sindaco senza la preventiva e necessaria deliberazione dell’organo consiliare. Tale decisione ha, secondo il parere legale, inciso negativamente sul patrimonio del Comune e ha determinato una carenza di finanziamento per Villa Serena. Se si fosse attesa la naturale scadenza dei patti parasociali e poi del contratto di servizio, con molta probabilità la quota di patrimonio da rimborsare alla Geress sarebbe stata più bassa. Parrebbe configurarsi, quindi, anche un possibile danno erariale e economico”.

La battaglia politico-amministrativa si giocò nel consiglio comunale. Qui, il 31 marzo 2017, l’ex sindaco e capogruppo Pd Luciano Cimarello disse: “Questa deliberazione è destinata a dar vita a un contenzioso con il partner privato che produrrà danni gravissimi per le casse comunali e spese legali da sostenere per i vari gradi di giudizio. È una violazione delle norme che impongono il rispetto dei patti iniziali e ne vietano le modifiche in corso (…)”.

Gli rispose il capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi: “Dal 2003 al 2016 Villa Serena srl ha incassato 49 milioni di euro e l’utile per il Comune è stato di 30mila: utili irrisori e questo dimostra una gestione non oculata. Alla scadenza del contratto Villa Serena sarà gestita in house (direttamente dal Comune, senza i soci privati, ndr)”.