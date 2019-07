Presentati progetti per altri due impianti rifiuti

Non solo l’ampliamento della discarica di Monterazzano, chiesto da Viterbo Ecologia, ma anche due progetti per costruire due impianti di compostaggio. Uno in località Acquarossa per una capacità produttiva di 50 mila tonnellate l’anno, l’altro a Le Fornaci per 30 mila.

Mentre il Comune è alle prese con le grane dell’appalto quinquennale per l’affidamento dell’igiene urbano e della delega dell’ambiente di cui il sindaco vuole sbarazzarsi, si muove di tutto e di più nel sottobosco viterbese dello smaltimento e della trasformazione dei rifiuti.

A rendere di dominio pubblico l’esistenza dei due progetti per i due impianti di compostaggio è stato, lunedì pomeriggio in Consiglio comunale, il capogruppo di Viterbo 2020, Chiara Frontini. Ne ha preso conoscenza andando a visionare gli atti amministrativi che riguardano l’area dell’ambiente e dei rifiuti pubblicati sul Bollettino regionale. In particolare, si parla dei due progetti nella determina G07205, che il Burl menziona ben due volte: il 5 giugno del 2018, laddove il relativo procedimento amministrativo viene indicato “alla verifica del parere”, e il successivo 14 giugno, quando il medesimo parere è di fatto “rinviato alla valutazione di impatto ambientale”.

Da allora è passato un anno. Nessuno a Viterbo ha mai detto una parola di tutto ciò, ma, considerati i tempi tecnici che occorrono per procedimenti di questo tipo, secondo Chiara Frontini i due progetti sarebbero più attuali che mai. Per questo motivo, ha sostenuto rivolgendosi all’amministrazione, “il Comune è chiamato ad attivarsi al più presto. C’è la necessità di capire che cosa sta realmente accadendo”.

Con l’emergenza rifiuti a Roma e l’ordinanza di Zingaretti che obbliga gli impianti di trattamento di tutte le province del Lazio a farsi carico, almeno fino al 30 settembre, anche di parte dello smaltimento dei rifiuti prodotti nella capitale, bisogna “accertarsi di quali siano gli scenari per Viterbo e la sua provincia”.

Il problema però è che in giunta nessuno sembra sapere nulla di entrambe le pratiche. “Ci informeremo”, ha risposto in aula il sindaco alla Frontini, mentre ieri mattina l’assessore all’urbanistica, Claudio Ubertini, interpellato dal Corriere di Viterbo, ha assicurato che agli uffici di Palazzo dei Priori non risultano richieste di autorizzazioni: “Proprio stamattina - ha detto - ho chiesto spiegazioni al settore, ma posso assicurare che nessuno sa niente”.

La replica di Frontini: “Grave che non lo sappiano visto che parliamo di un atto ufficiale pubblicato sul Bollettino della Regione. Già per questo l’amministrazione dovrebbe essere a conoscenza del problema”. Ma non solo: “Come si legge nella stessa determina pubblicata un anno fa, gli atti sono stati trasmessi anche al Comune di Viterbo. Se gli fossero sfuggiti, sarebbe gravissimo”.