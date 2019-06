La Viterbese a Romano

Viterbese ad un passo dalla cessione, che dopo la firma di un preliminare di vendita potrebbe concretizzarsi già tra lunedì 1 luglio o martedì 2, sempre a meno di clamorosi dietrofront. La conferma arriva direttamente dal possibile, nuovo acquirente del club di via della Palazzina, l’ingegnere di Cassino Marco Arturo Romano, 59 anni, a capo della “Tecnologia e Sicurezza”, azienda specializzata in sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro che vanta circa 120 sedi in tutta Italia tra cui una anche a Viterbo, in via Vittorio Veneto.

Romano, però, non è da solo nel tentativo di acquisizione della Viterbese, ma fa parte di una cordata di imprenditori capitolini: “Sì, ci siamo incontrati sabato con il patron Camilli - ammette Romano, raggiunto al cellulare - e devo dire che la trattativa è ben avviata. C’è grande ottimismo da entrambe le parti e nelle prossime ore dovremmo rivederci per definire l’acquisizione della società”. Dopo la firma del preliminare, insomma, l’intesa definitiva pare ormai imminente: “La Viterbese ci interessa eccome - tende a chiarire Romano - ma vorrei precisare che in questa operazione mi sto muovendo insieme ad un gruppo di imprenditori che hanno già collaborato con me in passato”.