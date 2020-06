Droga, unità cinofile in azione a Vetralla

18 giugno 2020 a

Blitz dei carabinieri nel primo pomeriggio in un'abitazione di Vetralla abitata da un ragazzo di 22 anni, a quanto pare di origine romana. Sul posto, oltre ai militari del Comando provinciale, anche una unità cinofila proveniente dalla capitale. Al termine dell'operazione, si è però appreso che durante la perquisizione sarebbero stati trovati solo 40 grammi di marijuana suddivisi in una ventina di dosi. Visto il dispiegamento di forze, è probabile che ci si attendeva di trovare molta più droga. L'operazione ha destato grande curiosità da parte dei cittadini che hanno assistito alla scena. Al momento non si conoscono ulteriori particolari.

