Bambini avvelenati dalla maestra. Donna condannata a morte in Cina.

Il tribunale locale di Jiaozuo, in Cina, ha condannato a morte una maestra d’asilo accusata di aver avvelenato 25 bambini, uno dei quali è morto. Lo riporta la Bbc. La donna è stata arrestata lo scorso anno dopo che gli alunni sono stati portati d’urgenza in ospedale per aver mangiato del porridge avvelenato. L’incidente, avvenuto lo scorso 27 marzo, ha scioccato la Cina e il mondo intero. Il tribunale ha stabilito che Wang ha messo il nitrito di sodio nella colazione degli studenti di un altro insegnante per vendetta dopo un litigio relativo alla gestione dei bambini.

