07 settembre 2020

Fanno sesso con cavalla e la uccidono. In due a processo.

E' accaduto in India dove due uomini sono stati rinviati a giudizio, uno arrestato, per aver fatto presumibilmente sesso innaturale con una cavalla per poi ucciderla. La storia, riportata dal portale di informazione daccanherald.com (Clicca qui), è accaduta nel distretto di Shahdol del Madhya Pradesh.

Il fatto è avvenuto la notte del 4 settembre nel villaggio di Batura. Il proprietario della cavalla ha sostenuto che l'animale è stato strangolato a morte con un cappio.

Entrambi gli imputati sono stati registrati nelle sezioni 377 (reati innaturali) e 429 (Ingiuria uccidendo o mutilando bestiame, ecc.) Del Codice penale indiano e nelle sezioni 11 e 12 della Legge sulla prevenzione della crudeltà verso gli animali.

